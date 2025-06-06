حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب الخطأ الفني الذي صاحب أغنية سيبتك وقت طرحها

كتب الفنان حسام حبيب، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، منشوراً أعلن خلاله عن بث مباشر سيجريه عبر تطبيق "تيك توك"، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "سيبتك" التي طرحها مساء أمس (الثلاثاء)، وأثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.

وقال حسام في رسالته: "في لايڤ "تيك توك" خلال ساعات، هنحكي مع بعض كواليس تحضيرات أغنية "سيبتك"، وكواليس الأغنية، والمشاكل والتحديات اللي واجهتنا".

وقدّم حبيب اعتذاراً للجمهور بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية وقت طرحها، وهو ما حرم الكثيرين من مشاهدتها، حيث قال: "وكمان بعتذر وبطمّنكم عن الخطأ التقني اللي حصل في الأغنية، وهيتم معالجة الخطأ في خلال ساعات، منتظر أسئلتكم ورأيكم".

يُذكر أن أغنية "سيبتك" من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، ومن إنتاج "روتانا"، وهي التعاون الأول بين حسام حبيب و"روتانا"، وأولى أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، والذي يعود به الى الساحة الفنية بعد غياب.

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