تكريم سلاف فواخرجي في احتفالية "أسمهان"

في الاحتفالية التي أقامتها دار الأوبرا المصرية لإزاحة الستار عن تمثال الفنانة الراحلة أسمهان والموجود في حديقة دار الأوبرا، تم تكريم كل من الفنانة السورية سلاف فواخرجي والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، وذلك عن دوريهما في مسلسل "أسمهان" الذي تم تقديمه في عام 2008.

ونشرت سلاف عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً من الاحتفالية وعلّقت عليها بالقول: "احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الأميرة آمال الأطرش/ أسمهان... بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، لتزين حديقة دار الأوبرا المصرية في القاهرة، الى جانب تمثال فريد الأطرش وكبار الفنانين العرب والمصريين... احتضنتهم مصر في حياتهم واحتضنتهم حتى بعد رحيلهم... شكراً لجمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش ورئيس الجمعية عادل الأطرش، شكراً للنحّاتين، والشكر لجميع الفنانين والصحافيين والحضور".

وجاء تكريم سلاف فواخرجي بسبب تجسيدها قصة حياة أسمهان في المسلسل الذي حمل اسمها، وتناول قصة حياتها، منذ ميلادها حتى انتقالها من بيروت الى القاهرة للعمل كمطربة وممثلة، ليلمع اسمها بجوار شقيقها فريد الأطرش، ويتطرق المسلسل الى علاقة أسمهان ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى حادث وفاتها الغامض.

وشارك سلاف فواخرجي في بطولة مسلسل "أسمهان" كلٌ من: فراس إبراهيم، أحمد شاكر عبد اللطيف، ورد الخال، والراحل يوسف شعبان، والعمل من إخراج شوقي الماجري وتأليف سعيد أبو العينين، وحقق نجاحات باهرة وقت عرضه.

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