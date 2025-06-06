شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تلتقط سيلفى مع الأضحية قبل ذبحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت النجمة ياسمين عبد العزيز، صورة سيلفى مع الأضحية قبل ذبحها، ونشرتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، كما نشرت فيديو أثناء أداء صلاة عيد الأضحى.

وقدمت النجمة ياسمين عبد العزيز، فى رمضان الماضى، مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.



