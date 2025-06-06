شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أحدث أغانيه "حلال فيك" ضمن ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى أحدث أغانيه بعنوان "حلال فيك" بمشاركة الموزع أحمد عبد السلام وكلمات أحمد المالكى وألحان رامى جمال على موقع يوتيوب، وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد".

ويعرض حاليا للفنان تامر حسنى فيلم ريستارت وتدور أحداثه حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

كما أحيا النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا فى الجامعة البريطانية، الثلاثاء الماضى وقد شهد الحفل أجواءً مليئة بالسعادة والفرح، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة.

وخلال الحفل قدم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور، منها "يا أنا يا مفيش" و"Come Back to Me" التي غناها بصيغتيها الأصلية والجديدة بالأسلوب الشعبي، كما أمتع الجمهور بأغنية فيلمه الأخير "ريستارت" بعنوان "المقص"، بالإضافة إلى أغنيتي "هرمون السعادة" و"عمري ابتدا" التي أشعلت حماس الحاضرين، ورقص معه على المسرح النجم محمد ثروت وصفق له جميع الحضور.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث المميز، متمنيًا للطلاب الخريجين مستقبلاً مليئًا بالنجاح والتقدم، واختتم الحفل بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة على تنظيم هذا الحدث.