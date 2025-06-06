شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يذبح أضحية العيد مع أهل منطقته فى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد العوضى، على التواجد أول يوم عيد الأضحى وسط أهل منطقته عين شمس، وذبح الأضحية معهم، والاحتفال بالعيد بينهم، كما التقط الصور مع كل محبيه و جمهوره.

ونشر أحمد العوضى، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليه قائلا: "الحمد لله ضحينا وسط أهل بلدي وإخواتي في عين شمس ألف شكر لكل إخواتي حبايبي على استقبالهم وكل سنة وكل إخواتي طيبين".

وقدم النجم أحمد العوضى، في رمضان الماضى مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.