صلاح تيزاني يرفع الصوت ورندة كعدي وليليان نمري وغيرهم بتصريح لافت للفن

ميرنا وليد - بيروت - أقام كازينو لبنان حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، حضره العديد من المشاهير من مختلف المجالات، موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وقد أجرينا تقريرا ضم كل من الممثل صلاح تيزاني، الممثلة رندة كعدي، الممثلة ليليان نمري، الممثلة نغم أبو شديد، الممثل كارلوس عازار، الممثل إيلي متري، المخرجة كارولين ميلان، والممثل حسين فنيش، اذ تسلّم الجميع ايضا دروع تكريمية.
كما أننا أجرينا مقابلات خاصة مع العديد من الممثلين، سوف يعرضها موقع الخليج 365 تباعا.
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