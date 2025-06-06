دانة الطويرش: "زوجي ملك النرجسية"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن زوجها، واصفة اياه بالنرجسي، قائلة: "اللي يسألوني زوجك نرجسي؟ طبعًا ملك النرجسية وأحسن شي تسوينه إنك تحقرينه وتحبين نفسك لأن كل ما حبيتي نفسك النرجسي ينغبن يعني تخيلوا كل ما اروح أغز وجهي أو أنحف يحتر".



على صعيد آخر، كانت نشرت دانة الطويرش مؤخراً، مقطع فيديو لها برفقة زوجها وابنتها.

وتصدر مقطع الفيديو الترند بلطافته، إذ ظهرت دانة بالفيديو بلقطة طريفة مع عائلتها، وحاولت أن تثير غيرة ابنتها بحوار خاص مع والدها، وظهرت الطفلة وهي تجلس بحضن والدها، بينما تجلس دانة بجوارهما.