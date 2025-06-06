أفلام تناسب كلّ الأعمار في عيد الأضحى لسهرة عائلية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 10:20 صباحاً - اليوم نستقبل عيد الأضحى المبارك 2025، ودائماً ما ترتبط ذاكرة الجمهور مع عدد من الأعمال الفنية، التي نشاهدها وتتجمع الأسرة من خلالها وخاصةً الأفلام السينمائية. فهناك عددٌ من الأفلام التي ارتبطت ذاكرة الجمهور من خلالها ببهجة العيد؛ بل وأصبحت طقساً من طقوس العيد. وعلى الرغم من مشاهدتها مئات المرات، إلا أن الجمهور لا يملّ من مشاهدتها إطلاقاً؛ حيث يفضّل الكثير من العائلات الاستقرار في المنزل ومشاهدة التلفاز في تجمُّع عائلي تتخلله التسالي والمأكولات. ولذلك تبحث هذه العلائلات عن الأفلام التي يمكنهم مشاهدتها وهي محببة للصغار قبل الكبار.

وسوف ترصد «الخليج 365» عدداً من الأفلام العائلية التي يمكنك مشاهدتها مع أطفالك في جوٍّ أسري وسهرة عائلية مميزة.

فيلم "إمبراطورية ميم" 1972

فيلم "إمبراطورية ميم" من أجمل الأفلام التي ناقشت قضايا الأسرة ومشاكلها، وتدور أحداثه حول الأرملة منى "فاتن حمامة" التى تتولى مسؤولية تربية أبنائها الستة، بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم. ومع نموّ الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية؛ خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة؛ فتتوتر العلاقة بينها وبينهم، وفي نفس التوقيت، تقع "منى" في حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت "أحمد مظهر"، لكنها لا تستسلم لمشاعرها بسهولة بسبب حيرتها بين تفرُّغها لأبنائها، وتفكيرها في مستقبلها بعد زواجها.

وهو بطولة: فاتن حمامة، أحمد مظهر، دولت أبيض، سيف أبوالنجا، هشام سليم، أحمد نجيب، حياة قنديل، ليلى حمادة. ومن تأليف إحسان عبدالقدوس، ونجيب محفوظ. وإخراج حسين كمال.

فيلم "الحفيد" 1975

يُعَد فيلم "الحفيد" من الأفلام المحببة لدى الجميع، والذي يتناول قضايا ومشاكل الأسرة في إطار كوميدي. تدور أحداثه حول أسرة تتكوّن من سبعة أبناء، ويناقش العمل مشاكل كلّ ابن منهم، مثل: نبيلة التي يرفض زوجها اﻹنجاب ويهددها بالانفصال عندما يعلم بحملها. وكذلك مشاكل طلاب الجامعة ما بين الطموح والحب. ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمُّل أعباء أولادهم.

الفليم بطولة: نور الشريف، ميرفت أمين، منى جبر، عبدالمنعم مدبولي، كريمة مختار، محمود عبدالعزيز. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالحميد جودة السحار، وأحمد عبدالوهاب. وﺇﺧﺮاﺝ عاطف سالم.

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"رجل فقد عقله" 1980

فيلم شهير عُرض عام 1980، قام ببطولته: عادل إمام، فريد شوقي، سهير رمزي، لاعب كرة القدم إكرامي، كريمة مختار. ومن تأليف علي الزرقاني. وإخراج محمد عبدالعزيز.

وتناول رياضة كرة القدم كخط درامي رئيسي في أحداثه؛ حيث جسّد عادل إمام شخصية زيكو لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وظهر حارس المرمي الشهير إكرامي بشخصيته الحقيقية مجسّداً دَور شقيق عادل إمام، ويخطط الثنائي لإفساد زواج والدهما صاحب العلاقات النسائية المتعددة، من سيدة في عمر أبنائه، وذلك في إطار كوميدي.

فيلم "جزيرة الشيطان" 1990

من الأفلام المحببة جداً لدى كلّ أفراد الأسرة، تدور قصته حول "الشوّاف" الذي يسلّم جارته "فاطمة" خريطة توضيحية للسفينة الغارقة عند جزيرة الشيطان بالغردقة، المخبّأ بها صناديق الذهب. ويصاحبها "بيبرس" جارها لتمويل الرحلة، ويتفقان مع "الكابتن جلال" ليعلمهما الغطس، وتعترف له فاطمة بالمهمة، وينجحون في استخراج بعض سبائك الذهب، وهنا تظهر عصابة الزغبي وتتصاعد الأحداث.

الفيلم بطولة: عادل إمام، يسرا، جمال إسماعيل، أحمد راتب، مصطفى متولي، حاتم ذوالفقار. ومن تأليف خالد البنا. وإخراج نادر جلال.

فيلم "همام في أمستردام" 1999

وهناك العديد من الأفلام التي لا تقتصر فقط على أنها أفلام عائلية؛ بل وعُرضت من خلال مشاهد بها مظاهر الاحتفال بالعيد، ومن بينها فيلم "همام في أمستردام" للنجم محمد هنيدى؛ حيث ظهر كذلك مشهد فى بداية الفيلم يضم مظاهر الاحتفالحيث تضمّن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمُّع الأسرة كلها في المنزل وكذلك تقديم التهنئة، وأيضاً حلق فروة خروف العيد.

وتدور أحداثه حول "همام" شاب يعاني من الفقر والبطالة، كما يشعر بالحزن بسبب هجران خطيبته له، وارتباطها برجل آخر. يقرر الذهاب للإقامة مع خاله في هولندا وتجرِبة حظه هناك، ويتعرض هناك إلى الكثير من المتاعب؛ حتى يصل لمرحلة فقدان أمواله وجواز سفره. لكنّ كلّ هذا لا يثبّط من همته، ويكافح ويعمل بجِد حتى يستطيع أن يحقق أحلامه.

الفيلم من بطولة: محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، محمود البزاوي، موناليزا. ومن تأليف مدحت العدل. وإخراج سعيد حامد.

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فيلم "بوحة" 2005

يُعَد أيضاً فيلم "بوحه" واحداً من أشهر الأفلام التي تحتوي على مظاهر عيد الأضحى، والذي قام ببطولته النجم محمد سعد؛ حيث جسّد دَور شاب يبحث عن حقه من المعلم "محروس الضبع"؛ فقادته الظروف للعمل فى أحد المذابح. وبدوره ذهب لذبح أحد الخرفان في صباح عيد الأضحى، ولكنه لم يمتلك خبرة في ذبحها. وخلال مشهد كوميدي قد حُفر في أذهاننا، يستعرض الفيلم ذبح خروف العيد. "تصدق سلخت قبل مادبح".

الفيلم بطولة: محمد سعد، لبلبة، مي عزالدين، حسن حسني، مجدي كامل. ومن تأليف نادر صلاح الدين. وإخراج رامي إمام.

فيلم "تيمور وشفيقة" 2007

من الأفلام التى تناولت طقوس العيد، من خلال أحد المشاهد الذي يظهر فيه الاحتفاء بالعيد، وانتظار شفيقة هديتها كلّ عيد من حبيبها تيمور. والفيلم واحد من أبرز أفلام النجمين أحمد السقا ومنى زكي. وقد شارك في بطولته: هالة فاخر، والراحلة رجاء الجداوي. تأليف تامر حبيب. وأخرجه خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم في إطار قصة حب قوية تنشأ بين "تيمور- أحمد السقا" الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسؤولين، و"شفيقة- منى زكي" التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك تُعيّن وزيرة لإحدى الوزارات، ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه، وتحدث بينهما خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب.

فيلم "عسل أسود" 2010

تدور قصته حول "مصري" شاب هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عاماً يعود؛ رغبةً في الاستقرار. ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات؛ حيث يحمل جواز سفر أمريكياً، وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة، إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز؛ فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض.

وتُعرض من خلال الفيلم مراسم شهر رمضان الكريم والعادات بين الجيران، ثم العيد وطقوس العيد من خبز الكعك والعيديات.

الفيلم بطولة: أحمد حلمي، إدوارد، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، يوسف داود. ومن تأليف خالد دياب. وإخراج خالد مرعي.

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فيلم "لف ودوران" 2016

تدور قصته حول "نور قباني" مرشد سياحي يذهب إلى شرم الشيخ مستغلاً عرضاً تقدّمه الشركة لقضاء شهر العسل، في سبيل مقابلة فتاة إيطالية تُدعى "بيرلا". وهناك يجدون فتاة تُدعى "ليلة" وتقيم في نفس الفيلّا التي من المفترض أن يقيم فيها نور مع أسرته بنفس العرض الذي استغله نور، وتتحالف الأسرة مع ليلة ﻹفشال علاقته ببيرلا.

الفيلم بطولة: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، ميمي جمال. ومن تأليف منة فوزي. وإخراج خالد مرعي.

فيلم البدلة 2018

"البدلة" فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2018. الفيلم من إخراج محمد جمال العدل. قصة الفيلم لتامر حسني. وتأليف أيمن بهجت قمر. ومن بطولة: تامر حسني، وأكرم حسني، ماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، وطاهر أبوليلة. وتم عرض الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى 2018.

وتدور القصة حول خال (أكرم حسني) وابن اخته (تامر حسني) اللذين وُلدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية، ويقومان بالتنكُّر بزيّ رجال الشرطة لمقابلة زملائهما القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيان حقيقيان؛ لتقع لهما العديد من الأحداث والمشاكل.

فيلم "بيت الروبي" 2023

يتناول الفيلم قصة المهندس "إبراهيم الروبي- كريم عبدالعزيز" التي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة، يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجدداً بسبب ظروف طارئة على حياته؛ مما يجعله يتعرّض لكثير من المواقف الصعبة التي تغيّر مسارات حياته، ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

وشارك في بطولته كلٌّ من: نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي. وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبوسريع. وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش. وإخراج بيتر ميمي.

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فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" 2024

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي. وإخراج أحمد الجندي. وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة. ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحوّل من تعيسة إلى سعيدة.

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أعربت عن سعادتها بانطلاق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في دُور العرض المصرية والعربية خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2024؛ مؤكدة في تصريح لـ«الخليج 365» أن الفيلم عائلي جداً ومناسب لكلّ أفراد الأسرة؛ حيث يمكن للعائلة بأكملها أن تدخل السينما وتشاهده من دون أيّ حذر.

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