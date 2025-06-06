ميرنا وليد - بيروت - صرّح الموسيقار تويغار إيشيكلي مؤلف لحن المسلسل التركي الشهير "إيزيل" عن سر غريب، وهو عدم رضاه بداية عن اللحن، قائلا: "منذ 12 عامًا، ألفت لحنًا لمسلسل إيزيل، لكنني لم أكن راضيًا عنه وقلت: لن يعجب أحدًا، وألقيت الملف في سلة المهملات، لكن زوجتي سمعت المقطوعة وقالت لي: هذا اللحن جميل جدًا، سجّله في الاستوديو، ثم قرر بعدها، وبالفعل، أقنعتني كلماتها، فسجلته…واليوم، أصبح لحن أيشان من أكثر الألحان استماعًا في تركيا خلال الـ12 سنة الأخيرة".

الجدير ذكره ان هذا اللحن لاقى نجاحا كبيرا.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف لحن "إيزيل" الشهير يفصح عن سر غريب حوله..اليكم قصّة اللحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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