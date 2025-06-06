إيمان الحسيني تُهاجم مُنتج: "الله لا يوفقه"

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة البحرينية إيمان الحسيني أحد المنتجين بسبب عدم تلقيها أجرها منه، وذلك على حد قولها وتعبيرها.

اذ قالت: "خلوني ادعي على المنتج اللي ما عطاني فلوسي الله لا يوفقه، هو خسران وطايح حظه وكل مسلسلاته اللي يسويها تفشل نفس ويهه".

على صعيد آخر، كان قد نفى الفنان الكويتي علي كاكولي انه يوجد علاقة عاطفية بينه وبين إيمان الحسيني، قائلا: "انا قلت ان مافي شي بيني وبينها بس عبد الله بوشهري صورنا بالسناب بعدها الموضوع راح فيها والناس زوجونا واحنا بس اصدقاء وانا اصلا ابي اتزوج تقليدي".



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