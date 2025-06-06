شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجمات الزمن الجميل خلال أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد من نجوم الفن على أداء فريضة الحج، ومع كل عام لهذه المناسبة يتداول رواد مواقع التواصل صورا لعدد من نجمات الزمن الجميل أثناء أداء فريضة الحج، واستعادة ذكرياتهم ومن النجمات كوكب الشرق أم كلثوم والنجم شادية وسامية جمال ودلال عبد العزيز، وهدى سلطان خلال أداء هذه الفريضة المقدسة.

وعن ذكريات الحج، كان هذا كلام الفنانة الراحلة هدى سلطان من قبل: "تحقق الحلم الذي كنت أتمنى تحقيقه منذ طفولتي، وهو الحج وزيارة بيت الله الحرام، ولا أستطيع أن أصف ما رأيت كان كأنه حلم جميل فعندما لمست الكعبة بيدي وطفت في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وزرت روضة الرسول أدركت أن الواقع أجمل وأعظم من الخيال".



أم كلثوم



دلال عبد العزيز



سامية جمال



شادية فى الحج



هدى سلطان

يتوزع الحجاج في ساحات الحرم وأروقته، يتلون القرآن الكريم، ويؤدون النوافل، ويتنقلون بين الطواف والسعي، وكأنهم يسابقون الزمن في اغتنام كل لحظة في هذا المكان المقدس، وجوه متعددة من شتى بقاع الأرض، لغات ولهجات مختلفة، لكن ما يجمعهم هو مقصد واحد، وروح واحدة، وقلوب امتلأت بالإيمان والرجاء.

تتكرر هذه المشاهد كل عام لكنها لا تفقد سحرها، بل تزداد رهبة وتأثيرًا مع كل موسم، لتظل صور الحرم المكي شاهدًا حيًا على واحدة من أعظم التجمعات الروحية في العالم، حيث تسمو الأرواح وتلتقي القلوب على طاعة واحدة ومقصد واحد.