شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن الشاب محمد كرارة والجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى إلى رحمة الله تعالى الملحن الشاب محمد كرارة، الذى وافته المنية ليلة أمس، وسط حزن كبير من زملائه ومحبيه في الوسط الفني. وسيُقام تشييع جثمانه اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد صلاح الدين في منطقة القصر العيني.

محمد كرارة

ونعى الشاعر محمد عاطف الفقيد، مشيرًا إلى إسهاماته البارزة في مجال التلحين، كما خاض الراحل تجربة الغناء في أكثر من مناسبة، مما أثرى الساحة الفنية بأعماله المتميزة. وتلقى خبر وفاته صدمة كبيرة بين أصدقائه ومعجبيه، الذين عبروا عن حزنهم العميق وتضامنهم مع أسرته.