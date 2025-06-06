شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ولى الدين.. رحيل صادم فى مثل هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم فى أول أيام عيد الأضحى المبارك رحل الفنان علاء ولى الدين عن عالمنا، وهى الوفاة التى شكلت صدمة كبيرة للجمهور ولزملائه من الفنانين.

علاء ولى الدين بدأ مشواره الفنى بالمشاركة فى مسلسل على الزيبق عام 1985، حيث قام بدور حبظلم، ثم شارك فى عدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، ولكنه لفت الأنظار عندما شارك فى فيلم أيام الغضب عام 1989، وكانت النقلة الكبيرة فى مشواره الفنى عندما اختاره الزعيم عادل إمام للمشاركة فى فيلم الإرهاب والكباب عام 1992، كما استعان به فى عدد من الأفلام وصل إلى 6.

قدم علاء ولي الدين نحو 14 عملا متنوعا بين السينما والتليفزيون والمسرح، وبدأ بأدوار ثانوية في أفلام النجم عادل إمام قبل أن ينطلق نحو البطولة المطلقة بعد نجاحه اللافت، كما شارك في عده كليبات غنائية أبرزها "راجعين" للفنان عمرو دياب إلى جانب نجوم مثل غادة عادل وطلعت زين وعزت أبو عوف وحسين الإمام.

في السينما تألق بعدة أفلام حققت نجاحا كبيرا منها "عبود على الحدود"، الناظر، ابن عز، وقدم مسرحية حكيم عيون، وكان يستعد لفيلم عربي هو عفريتة لكنه لم يكتمل بسبب وفاته ليكون ابن عز آخر أعماله السينمائية التي عرضت للجمهور.

وفي الدراما شارك في العديد من المسلسلات الناجحة منها أصل خمس صور بحار الغربة وانت عامل إيه، أقوي من الطوفان، الزيني بركات، أنا اللي استاهل، وسر الأرض، كما خاض تجربة الفوازير.

كان صاحب دور بارز في دعم العديد من الفنانين حيث كان أحد المساهمين في انطلاقة محمد سعد الذي ظهر معه في بداياته قبل أن يصبح من نجوم الصف الأول إلى جانب دعمه لأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، في عبود على الحدود.