صورة للأميرة رجوة الحسين من مباراة الأردن

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأميرة رجوة الحسين، وذلك من مباراة الأردن، وقد لاقت اعجاب عدد كبير من المتابعين، اذ ظهرت وهي تُشجّعهم وتُصفّق لهم.
على صعيد آخر تصدر الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لزواج ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، والأميرة رجوة الحسين، اهتمام الجمهور، تزامناً مع حلول الأول من يونيو/حزيران، موعد الذكرى السنوية لهذا الحدث.
وكان زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة، الذي أُقيم في الأول من حزيران عام 2023، قد تحول إلى مناسبة وطنية غمرتها مشاعر الفرح، حيث احتفل الأردنيون بأميرهم الشاب في حفل ملكي حضره عدد من أبرز العائلات المالكة العربية والعالمية، إلى جانب رؤساء دول وشخصيات سياسية بارزة.
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