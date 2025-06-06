إطلالة داكوتا جونسون الجريئة للغاية وضعتها بموقف محرج

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة داكوتا جونسون لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال ظهورها الأخير في برنامج "ذا تونايت شو" مع جيمي فالون، وذلك بسبب إطلالة جريئة ارتدتها خلال المقابلة.



جونسون اختارت بدلة تنورة سوداء مصممة من التويد، تميزت بفتحة صدر على شكل حرف V ومن دون أكمام، بالإضافة إلى تنورة قصيرة غير متماثلة. لكن بمجرد جلوسها أمام فالون، بدا عليها القلق حيال اختيارها، حيث قالت وهي تحاول تعديل ملابسها: "يا إلهي، هذا الزي غير مناسب".

حاول فالون تهدئتها مؤكداً أن الأمور على ما يرام، فردّت عليه ممازحة: "عيناي هنا"، ليرد فالون مرتبكاً: "لا أستطيع حتى النظر هناك. لا أعرف ماذا أفعل. أنا في حيرة".

وخلال المقابلة، واصلت جونسون التعبير عن قلقها من احتمال حدوث "حادث غير مقصود"، وقالت لفالون: "أخبرني إن كانت هناك مشكلة”، ليطمئنها: “حالياً، لا توجد مشكلة. هناك مشكلة تقريباً، لكن ليس تماماً. كل شيء يسير حسب الخطة".

وفي محاولة لتخفيف الموقف، تساءلت جونسون مازحة إن كان لدى أحدهم بطانية، فما كان من فالون إلا أن مدّ لها منديلاً ووضعه تحت قميصها، لتعيده إليه ضاحكة: "هل تريد الاحتفاظ به؟". واختتمت المزاح بالقول: "سأعرضه على موقع إيباي هذا المساء!"