رد رحمة محسن على حقيقة زواجها من أحمد العوضي يثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية رحمة محسن عن علاقتها بالممثل المصري أحمد العوضي بعد تعاونهما في مسلسل "فهد البطل".

وقالت رحمة محسن: "العوضي شهم أوي وجدع أوي، وآمن بموهبتي جدًا، وصدقني. والحمد لله أنا مخذلتوش والأغنية بتشتغل جوا مصر وبرا مصر، والعوضي نجم كبير وشرف لي أنني تعاونت معه".

وخلال حلولها ضيفة على برنامج الحكاية للإعلامي المصري عمرو أديب، المذاع على قناة mbc مصر، سألها بشكل مباشر عن حقيقة زواجها من أحمد العوضي، حتى تتهرب من الإجابة قائلة: "أنا حبيت الشغل مع العوضي جدًا، وإن شاء الله شغل الأغنية دي مش هايكون مرة وعدت وهانشتغل مع بعض تاني".

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