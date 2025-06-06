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ميرنا وليد - بيروت - بصراحتها المعتادة، تحدثت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن عملية تكبير الصدر التي خضعت لها، كرد مباشر جاء على مقطع فيديو نشرته صانعة محتوى أميركية، طلبت فيه من كايلي أن تُشارك تفاصيل تجربتها الجراحية.
"من فضلك، هل يمكنكِ أن تخبرينا أو أي شخص مهتم ما الذي طلبتِه بالضبط عند خضوعك لعملية تكبير الصدر؟" سألت ليري، مؤكدة أنها لا تتوقع من كايلي الكشف عن اسم الجراح، لكنها مهتمة بمعرفة الإجراءات التي اتُبعت.
وأضافت: "أشعر بأنك كنتِ صريحة تمامًا بشأن خضوعك للعملية"، موضحة أنها ترغب في معرفة نوع الغرسة (هل هي على شكل دمعة أم ذات بروز)، ومكان وضعها (تحت العضلة أو فوقها). وختمت طلبها قائلة: "هل يمكنكِ فقط أن تشاركينا ما فعلتِه؟"، مشيرة إلى أهمية تجنب الشائعات والتكهنات، وفضّلت سؤال جينر مباشرةً.
وفي خطوة فاجأت الجميع، أجابت كايلي بكل وضوح:
"445 سم مكعب، مظهر متوسط، نصفه تحت العضلة!!!!! سيليكون!!! غارث فيشر!!! أتمنى أن يكون هذا مفيدًا هههه".
كانت هذه تفاصيل خبر في تصريح جريء.. كايلي جينر تعترف بخضوعها لعملية تكبير للصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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