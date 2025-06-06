شكرا لقرائتكم خبر عن 42 عاما على رحيل محمود المليجى.. "شرير الشاشة" الذى أحبه الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، الذكرى الـ42 على رحيل الفنان القدير محمود المليجى، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 6 يونيو عام 1983، ولد المليجى عام 1910 بالقاهرة، وترجع أصوله إلى قرية "مليج" بالمنوفية، وفى بداية حياته الفنية انضم إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدى، حيث كان يؤدى عددا من الأدوار الصغيرة، وبعد أن اقتنعت فاطمة رشدى بموهبته، رشحته لبطولة فيلم سينمائى بعنوان "الزواج على الطريقة الحديثة"، لكن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس الشهيرة، حيث عمل فيها فى البداية فى وظيفة ملقن، ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة فى التقمص، ويصبح قاسما مشتركاً لكل الأعمال الناجحة، وخاصة أدوار الشر التى برع فى تقديمها، رغم اجتماع رأى كل زملائه فى المجال الفنى بأنه أطيب إنسان بعيداً عن الشاشة".

أمتع جمهوره على مدار أكثر من 50 عاما بعدد كبير من الأعمال الفنية والتى تجاوزت الـ500 عمل فنى، وعلى الرغم من شهرة أدوار الشر التى قدمها إلا أنه برع أيضا فى أدوار الخير والكوميديا.

من أبرز أفلامه: الأرض وجفت الدموع ولقاء مع الماضي، مجانين بالوراثة، صائد النساء، وانتهى الحب والبحث عن المتاعب، ليتني ما عرفت الحب، الدموع الساخنة شوق، عودة الابن الضال، لا وقت للدموع، وداعا إلى الأبد و لا يا من كنت حبيبي"، من مسلسلاته: مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل امام كضيف شرف مسلسل برج الحظ مع محمد عوض مسلسل الأيام مع الفنان الراحل أحمد زكي مسلسل القط الأسود.