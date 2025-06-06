شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يتعاون لأول مرة مع الشاعر عمرو المصرى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة لجمهوره، يشهد ألبوم النجم محمد حماقي الجديد تعاونًا غنائيًا هو الأول من نوعه مع الشاعر عمرو المصري، وذلك من خلال أغنية من المقرر طرحها بالتزامن مع إصدار الألبوم في موسم الصيف، عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر الشاعر عمرو المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، قائلاً: "فخور بالعمل مع نجم بحجم محمد حماقي، والأغنية تحمل طابعًا جديدًا ومختلفًا عن أعماله السابقة، أتمنى أن تحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحها وتنال إعجاب الجمهور".

وطرح مؤخرًا النجم محمد حماقي، ثلاث أغان جديدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهما "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفي أصلان، وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، والحان أحمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم.

وجاءت الأغنية الثالثة التى طرحها حماقي، بعنوان "صدمة" من كلمات مصطفي حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفي أصلان.

ويأتى طرح الأغانى الجديدة من قبل محمد حماقي بعدما طرح أغنية واكلة الجو التى حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على المنصات، وتأتى أسماء الأغانى المنتظر طرحا كالتالى: صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص.