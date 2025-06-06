شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد للموسم الخامس والأخير لمسلسل Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس بوستر جديدا للموسم الخامس والأخير من سلسلة Stranger Things، وذلك بعدما أعلنت عن طرحه على ثلاثة أجزاء، سيعرض الجزء الأول فى 26 نوفمبر المقبل، ومن ثم يعرض الجزء الثانى فى يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر، بينما ستُعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل ليلة رأس السنة 31 من نفس الشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



Stranger Things

يأتى ذلك بعدما تحدث أحد مسئولي نتفليكس عن خطة منصة البث لتحويل مسلسلات ناجحة مثل Stranger Things وBridgerton إلى ألعاب فيديو، حيث بدأت المنصة بتقديم الألعاب للمشتركين في عام 2021، ويوجد حاليًا أكثر من 120 لعبة مختلفة للهواتف المحمولة متاحة على المنصة.

في العام الماضي، تم إصدار Squid Game: Unleashed للترويج للموسم الثاني، والآن كشف المسؤولون عن رغبتهم في المزيد من التداخل بين مسلسلاتهم وألعاب الفيديو.

صرح آلان تاسكان، رئيس قسم الألعاب في نتفليكس، لمجلة فارايتي: "في الألعاب، تريد أن تكون في عالم وتروي قصتك الخاصة، Bridgerton مثال مثالي، كما انه علينا إيجاد عوالم جذابة للغاية ليعيش فيها الناس ويرويوا قصصهم الخاصة، وBridgerton أحدها، أعتقد أن مسلسل Stranger Things يتمتع بإمكانيات هائلة، وأعتقد أن "قطعة واحدة" هي عمل آخر أرغب في استكشافه".

لم يكشف تاسكان عما إذا كان سيتم إصدار أي عمل يتزامن مع الموسم الأخير من Stranger Things، والمقرر عرضه لاحقًا هذا العام، ومع ذلك، قال إن سر نجاح التقاطع يكمن في إيجاد المسلسل ومفهوم الألعاب المناسبين اللذين ينسجمان معًا بانسجام.

سبق أن أصدرت نتفليكس لعبة المغامرات الكلاسيكية "Stranger Thing: 1984" فى عام 2021، بينما تم تحويل الموسم الثالث أيضًا إلى لعبة قتال على الهاتف المحمول.