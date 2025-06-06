مستر بيست يعاني من أزمة مالية.. وهذا ما كشفه!

ميرنا وليد - بيروت - أثار اليوتيوبر الشهير مستر بيست دهشة الجمهور بعد تصريحه الأخير الذي أكد من خلاله أنه يعاني من أزمة مالية، جبرته على إقتراض الأموال لتغطية تكاليف حفل زفافه، وهو المعروف بثروته التيتخطت المليار دولار.



وكتب مستر بيست عبر حسابه الخاص: "أنا لا أملك مالًا كافيًا، وأستعين بوالدتي لتغطية تكاليف زفافي. أنا شخصيًا لا أملك الكثير من المال لأنني أُعيد استثمار كل شيء. فقط هذا العام، سننفق حوالي 250 مليون دولار على إنتاج المحتوى. من الطريف أنني أقترض من والدتي لأتمكن من تغطية نفقات الزفاف، رغم أن أصول شركاتي تساوي الكثير على الورق".

كلام مستر بيست جاء رداً على منشور أشاد به باعتباره الملياردير الأصغر سنًا الذي كوَّن ثروته من الصفر.