ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للاعب كرة القدم الحارس المغربي ياسين بونو، خلال تواجدهفي إحدى حفلات الأعراس الخاصة الذي أقيم في مدينة الدار البيضاء.

وقد ظهر ياسين بونو وهو يرقص بعفوية وبأسلوب لفت إنتباه الجمهور وجعله يتصدر الترند على أنغام غناء الفنانة المغربية دنيا بطمة التي كانت تحيي الحفل.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رقصه، وجاء بين التعليقات: "ياسين بونو محبوب الجماهير المغربية والفنانة المتألقة دائما دنيا بطمة صوت يطرب كل من يسمعه"، "مغربي وكيشطح على انغام مغربية لي أحسن صوت مغربي وعربي دنيا بطمه. ما شاء الله ولاد بلادي".

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب كرة قدم مغربي يتصدر الترند بطريقة رقصه إلى جانب دنيا بطمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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