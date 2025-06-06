شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تطرح أغنية عن التحرش بتوقيع عبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر عبد الله حسن عن تعاونه مع النجمة نادية مصطفى في أغنية سينجل جديدة بعنوان "أنا غالى" تتناول قضية التحرش، من ألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي لمحمد هارون، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية.

وأعرب عبد الله حسن، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن الأغنية تحمل رسالة اجتماعية مهمة تتعلق بمواجهة ظاهرة التحرش، متمنيًا أن تلامس كلماتها مشاعر الجمهور وتنال إعجابهم عند طرحها.

يذكر أن آخر أعمال نادية مصطفى أغنية "يسلملى ذوقهم" وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.