شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من Nobody Wants This يصل أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح صناع مسلسل Nobody Wants This الموسم الثانى من المسلسل على منصة نتفليكس فى 23 أكتوبر المقبل، حيث يعود كل من كريستين بيل، وآدم برودي، وجاستين لوب، وتيموثي سيمونز، وجاكي تون، وستيفاني فارسي، ومايكل هيتشكوك، وتوفا فيلدشو، وبول بن فيكتور، وإميلي أرلوك، وشيري كولا، وشيلوه بيرمان، إلى الموسم الثاني.

على أن يكمل الموسم الثانى من مسلسل Nobody Wants This قصة الحب غير المتوقعة بين شخصين مختلفين تمامًا، وسيظهر كلٌ من لايتون ميستر، ومايلز فاولر، وأليكس كاربوفسكي، وأريان مؤيد كضيوف شرف في الموسم الثاني.

أعطى النجم العالمى آدم برودى وبطل مسلسل Nobody Wants This، جدولًا زمنيًا للموسم الثاني من العمل، مؤكدًا أنه سيُعرض على منصة نتفليكس خلال عام 2025.

مسلسل Nobody Wants This يدور استنادًا إلى تجارب الحياة الواقعية للمبدعة إيرين فوستر، فإن جوان التى تلعب دورها النجمة العالمية كريستين بيل هي مذيعة بودكاست صريحة تشرع في علاقة مع الحاخام اليهودي غير التقليدي نوح روكلوف الذي يلعب دوره برودي.

وصرح برودي عن الموسم الثاني قائلا: "نحن سنبدأ التصوير فى فبراير المقبل ونأمل أن يطرح بحلول سبتمبر من العام المقبل 2025".

وتابع برودي قائلا: "أريد أن يكون الموسم الثانى من Nobody Wants This جيدًا، ولست مهتمًا كثيرًا بالمنعطفات والتقلبات طالما أنها حقيقية وذكية وممتعة للعب.