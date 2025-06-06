شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الإذاعية الكبيرة هدى العجيمى الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الإذاعية الكبيرة هدي العجيمى يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. ورحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية والكاتبة هدي العجيمى، عن عمر يناهز الـ 89 عاماً، إثر إجرائها عملية جراحية فى أحد المستشفيات، تاركة مسيرة عطاء كبيرة فى الأثير.

الإذاعية الراحلة من مواليد 24 يوليو 1936 في محافظة بورسعيد، والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، ومن ثم التحقت بالإذاعة لأول مرة في بداية الستينيات.

حصلت الراحلة هدي العجيمى على العديد من الجوائز منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين، وجائزة أحسن برنامج إذاعي عن استطلاع رئيس الإذاعة والتليفزيون حول البرامج الاجتماعي، كما حصلت على دبلوم من إذاعة كولونيا عام 1985، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.