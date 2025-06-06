شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الأضحى.. "تصدق سلخت قبل ما ادبح" لا يفوتك مشاهدة بوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، ويحرص الكثيرون على بعض الطقوس خلال العيد مثل مشاهدة الأفلام الكوميدية والمسرحيات.

وقد احتفلت السينما المصرية بخروف العيد ومشاهد ذبح الأضحية في العديد من الأفلام التي أصبح مشاهدتها من الطقوس المرتبطة بالاحتفال بالعيد الكبير، ولن تشعر ببهجة العيد إلا بمشاهدتها.

وأشهر الأفلام التى تحتوى على مظاهر عيد الأضحى، هو فيلم "بوحة" والذي قام ببطولته النجم محمد سعد، حيث جسد دور شاب يبحث عن حقه، فقادته الظروف للعمل فى أحد المذابح وبدوره ذهب لذبح أحد الخرفان فى صباح عيد الأضحى، ولكنه لم يمتلك خبرة فى ذبحها وخلال مشهد كوميدى قد حفر فى أذهاننا يستعرض الفيلم ذبح خروف العيد.

وفيلم "همام فى أمستردام" للنجم محمد هنيدى، ظهر كذلك مشهد فى بداية الفيلم ويضم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويذهب همام - محمد هنيدى مع أصدقائه لصلاة العيد، و تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها فى المنزل وكذلك تقديم التهنئة، ومشهد الفنان محمد يوسف في دور شلتوت الحلاق وهو يقص شعر الخروف قبل ذبحه للعيد.

أما المسرحيات شاهد ما شفش حاجة للزعيم عادل إمام ومدرسة المشاغبين والعيال كبرت وسك على بناتك والواد سيد الشغال وتعد تلك المسرحيات أكثر ما اعتاد المصريون مشاهدته خلال إجازة العيد ومشاهدتها أكثر من مرة في سعادة وانبساط.