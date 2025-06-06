شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير: دخلت مجال الإعلام حبا فى السينما والإخراج بالأساس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الاعلامية مها الصغير، أن دخولها كلية الاعلام كان صدفة ودرست اعلام وسياسية وبعدها عملت ماجستير، مشيرة إلى أنها بالأساس كانت تريد دراسة اخراج وسينما لكن والدها رفض بحجة التخوف من المجال الفني واشتغلت في الاعلام من برامج الفنية البحتة إلى الاجتماعي.

وأشارت مها الصغير، خلال حوارها مع الاعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة ON، إلى أنها دخلت مجال الاعلام حبا في السينما والاخراج بالأساس، مضيفة: "كنت بحب أوي يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وعاطف الطيب وكان عندي شغف بالسينما وكان نفسي عبد الحليم يحبني ويغني لي وبعدين جت لي فرصة برنامج فني بحت وكنت بكون سعيدة في المهرجانات والفعاليات الفنية".

وتابعت: "عملت في البداية برنامج فني كله عن السينما وكل ما له دعوة بالفن وبحب أوي ده وعندي شغف واتذكر وأنا في سن المراهقة كنت شغوفة بتجميع مشاهد الافلام".

