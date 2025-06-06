شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من الإعلامية آيات أباظة: تمر بظرف صحى واختبار صعب من الله عز وجل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مقربة من الإعلامية آيات أباظة عن أن آيات تمر بظرف صحي صعب وتعتبره اختبارا من الله عز وجل، ولكنها على يقين بأنها ستمر منه على خير بأمر الله وبدعوات محبيها المخلصة.

وكشفت الإعلامية آيات أباظة عن الأمر من خلال حسابها على موقع فيس بوك، حيث كتبت آية من سورة طه: "قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولَى"، وقبلها "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ"، فيما قام عمرو محمود ياسين زوجها بنشر بوست آيات أباظة وكتب: "ربنا يشفيكي ويعافيكي.. آمين".

عمرو محمود ياسين ذكر في حفل إنرجي أثناء تسلمه جائزة مسلسل وتقابل حبيب أنه يمر بظروف صعبة ويبدو أنه كان يقصد تعرض زوجته آيات أباظة لظرف صحي صعب.

آخر أعمال عمرو محمود ياسين كان تأليفه مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة.