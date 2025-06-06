شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة حلم أمينة خليل الأكبر بعد الزواج فماذا قالت عن ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الفنانة أمينة خليل أسعد أيام حياتها بعد احتفالها بزفافها من المصور أحمد زعتر، يوم الجمعة الماضي بعد قصة حب جمعتهما على مدار أكثر من عام رفضت فيه أمينة الإعلان عن هذه العلاقة حتى تم عقد القران بحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، لتكون أمينة خليل قد حققت أحد أحلامها على المستوى الشخصي الذى طالما تحدثت عنه وهو الزواج.

زواج أمينة خليل من المصور أحمد زعتر، حققت به أحد أحلامها وهو الزواج وتكوين أسرة، حيث تحدثت في أكثر من لقاء تليفزيوني سابق عن رغبتها في الزواج ولكنها تنتظر أن يأتيها نصيبها، كما كشفت أمينة أيضاً عن حلمها بعد الزواج ألا وهو الإنجاب وأن تصبح أما، حيث صرحت أمينة سابقاً أنها كانت ترغب في الزواج بسن مبكرة حتى تنجب ويكون الفارق العمرى بين ابنها أو بنتها قليل.

أمينة خليل أكدت في لقاءٍ سابق مع الإعلامية إنجي علي أن الأمومة هي حلمها الأكبر قائلة: "أنا في سني دلوقتى، أنا عاوزة أبقى أم ودا حلمي الكبير أوي أوي، عاوزة أبقى زوجة، عاوزة يبقى عندي بيتي، أنا بحب شغلي جداً ولكنى لا أرى أي ضرورة أن اختيار ما بين الشغل وحياتي الزوجة، وأكيد أنا عارفة اني يوم ما أخلف مش هينفع أشتغل، ووقتها لازم أنسحب وأضع كل مجهودي في تربية ابنتي أو ابني ".

أمينة خليل احتفلت بزفافها بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم: يسرا، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي وزوجته منى زكي. نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي، أسيل عمران، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمد السعدني، ياسمينا العبد، يارا عزمي، الطفل علي البيلي وآخرين.

حرصت أمينة خليل على مشاركة عدد من الصور من جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلقت على الصور قائلة: "إلى الأبد لك، إلى الأبد لي.. جوزي.. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي"، لتتلقى التهاني والمباركات من أصدقائها ومتابعيها على إنستجرام.



امينة خليل بفستان الزفاف



امينة خليل وزوجها احمد زعتر