لبلبة والدة محمد هنيدي ومع نيللي كريم في السينما قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:22 صباحاً - تسجل الفنانة لبلبة حضوراً قويا في السينما خلال الفترة المقبلة، محافظة على تواجدها الدائم على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعمل حالياً على تصوير فيلم "بروفة فرح" مع الفنانة نيللي كريم، وفي نفس الوقت تنتظر عرض فيلم آخر وهو "الجواهرجي" مع محمد هنيدي والذي تعرّض لسلسلة من التأجيلات على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة.

لبلبة والدة نيللي كريم في "بروفة فرح"

وتجسد لبلبة في فيلم "بروفة فرح" الذي توقف تصويره ومقرر استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى، شخصية والدة نيللي كريم والتي تواجه العديد من المواقف غير المتوقعة بسبب زواج ابنتها، والفيلم يشارك في بطولته شريف سلامة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار ومن إخراج أميرة دياب.

لبلبة في كواليس فيلم بروفة فرح - الصورة من ستوري حساب نيللي كريم على انستغرام



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أما في فيلم "الجواهرجي" فتلعب لبلبة دور والدة محمد هنيدي، لتعيد ثنائيتهما التي ظهرا بها في فيلم "وش إجرام" عام 2006، حيث جسدت لبلبة شخصية والدة هنيدي أيضاً، ويشارك في بطولة "الجواهرجي" منى زكي، أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول ومن تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

تكريم لبلبة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يذكر أن الفنانة لبلبة، تم تكريمها في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 7 مايو الماضي، حيث منحها المهرجان جائزة إيزيس للإنجاز تقديراً لمشوارها السينمائي، التي بدأته على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة.

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وكان آخر أعمال لبلبة الفنية، من خلال فيلم "آل شنب" الذي عُرض في دور السينما يوم 31 أكتوبر الماضي، وهو من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث فيلم "آل شنب" في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وتشهد الأيام الثلاثة للحداد التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربع شقيقات وأبناءهم وأحفادهم حيث تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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