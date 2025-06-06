طوني عيسى ينشر الصورة الأولى لمولوده الثاني إيليا.. وهذا تعليقه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:22 صباحاً - نشر الفنان طوني عيسى عبر حسابه على إنستغرام صورة شاركها مع زوجته أمونة عيد عبر حسابها على إنستغرام، جمعته بطفله الثاني المولود حديثاً إيليا وهو يحمله بين ذراعيه وينظر إليه بكل حنان وسرور وعلق على الصورة التي التقطت في المستشفى بعد ولادة إيليا مدوناً تاريخ ميلاده قائلاً: "إيليا طوني عيسى 5/6/2025 شكراً لك يا رب على نعمك الكثيرة".

تهاني النجوم لطوني عيسى بولادة طفله إيليا



الصورة التي نشرها الفنان طوني عيسى عبر حسابه على إنستغرام وهو يحمل طفله إيليا بين ذراعيه لقيت العديد من التهاني من جمهوره ومن زملائه من الفنانين. فعلقت الفنانة داليدا خليل برمز القلبين باللون الأحمر. أما الفنانة ومقدمة البرامج إيميه صياح فهنأته قائلة "مبروك طوني الله يعيشه". الفنانة دانييلا رحمة توجهت لطوني مهنئة "مبروك. باركه الله". الفنانة جيسي عبده علقت بدورها قائلة " مبروك الله يعيشو ويعطيه ايام حلوة". في حين قالت الفنانة شكران مرتجى " مبروك مبروك". الفنانة تقلا شمعون علقت " مبارك ما إجاك يربى بعزك و حنانك". الفنانة سيرين عبد النور هنأت طوني بعبارة "مبروك". الفنان كارلوس عازار علق قائلاً" مبروك طوني الله يعيشو". كذلك هنأه كل من الفنانين رانيا عيسى ونغم بو شديد وجو طراد ونهلا داود وغيرهم الكثيرين أيضاً.

وكانت أعلنت أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى أنهما رزقا بمولودهما الثاني، وذلك عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة وتعليقاً رحبت من خلالهما عن استقبالها طفلها الثاني والذي أطلقا عليه اسم إيليا.

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أمونة عيد تعلن ولادة طفلها إيليا



من خلال صورة كتبت عليها "أهلاً بك إلى هذا العالم الطفل إيليا طوني عيسى" ونشرتها عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حسابي زوجها الفنان طوني عيسى وابنتهما تاليا، استقبلت أمونة عيد طفلها إيليا، وعلقت على الصورة مضيفة بعبارات عاطفية ومؤثرة "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز إيليا! منذ اللحظة الأولى التي حملتُك فيها بين ذراعيّ، كبر قلبي بشكلٍ لم أتخيله. أنت محبوبٌ للغاية، عزيزٌ عليّ، ومرغوبٌ فيك بشدة. أتمنى أن تمتلئ حياتك بالضحك والحب والنور". ولطوني عيسى وزوجته أمونة عيد طفلة تدعى تاليا وتبلغ من العمر أربع سنوات.

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طوني عيسى يفوز في الانتخابات البلدية



على صعيد آخر، كان الفنان طوني عيسى أحرز فوزاً في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً في لبنان حيث فاز بعضوية المجلس البلدي لبلدته عمشيت. وتلقى الفنان طوني عيسى العديد من التهاني من الناخبين وجمهوره والفنانين وزوجته أمونة عيد الداعمة الأكبر له حيث عبّرت عن فرحتها بتحقيق زوجها طوني عيسى فوزاً في المجلس البلدي. وقد نشرت عبر حسابها على إنستغرام الصورة الرسمية لطوني التي تبرز ترشحه للانتخابات وأرفقتها بتعليق هنأته من خلاله قائلة" لقد كان طموحك عاليًا، ووصلت إلى القمة - الأول على القائمة! فخورة بك يا حبيبي! تهانينا لزوجي على هذا الفوز المستحق! لقد رأيت شغفك ومثابرتك بأم عيني، والآن ستراهما المدينة بأكملها! هذه مجرد بداية العمل الرائع الذي ستقوم به - عمشيت محظوظة بك!".

وكان الفنان طوني عيسى قد تقدم بترشيحه للمجلس البلدي في بلدته عمشيت بعد أن وعد أبناء بلدته أنه سيقوم بوضع خبرته كفنان في خدمة الشأن العام. وهذا ما كان شدد عليه في برنامجه الانتخابي "هدفي الأساسي هو خدمة ضيعتي وأهلها".

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