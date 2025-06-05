الملكة رانيا بعد فوز فريق النشامى.. خليتوا العيد عيدين والملك عبدالله يتابع عن كثب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 11:59 مساءً - تعم مظاهر البهجة والفرح أرجاء العالم العربي والأمة الإسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم غدٍ الجمعة 6 يونيو، ولكن بالنسبة للشعب الأردني قيادةً وشعباً فالفرحة فرحتين بعد فوز فريق المنتخب الأردني المعروف بـ "النشامى" في مباراة اليوم التي خاضها أمام نظيره العُماني والتي حقق فيها انتصار ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الملكة رانيا تنشر مظاهر البهجة

تهنئة الملكة رانيا بفوز المنتخب الأردني- الصورة من قصص حسابها على إنستغرام

من خلال خاصية قصص حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركت الملكة رانيا العبدالله فرحتها بفوز المنتخب الأردني، حيث شاركت صورة للمنتخب عبى أرض الملعب، وكتب: "عفية يالنشامى.. خليتوا العيد عيدين"، فهذا الإنتصار جمع الفخر بالإنجاز مع بهجة العيد، وتحولت الأجواء إلى احتفالٍ مضاعف تتناغم فيه مشاعر النصر والسرور.

الملك عبدالله الثاني يتابع المبارة عن كثب

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على الرغم من أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن يتواجد خارج البلاد في زيارة لعدة دول، إلا أنه حرص على متابعة مباراة فريق النشامى أمام نظيره العُماني، حيث تابع المباراة في السفارة الأردنية بالعاصمة البريطانية لندن.

الأمير الحسين ينضم للمشجعين في المدرجات

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حرص ولي العهد الأمير الحسين على التواجد بين صفوف المشجعين بجانب شقيقه الأمير هاشم، وذلك في ملعب السلطان قابوس الرياضي في مسقط. وقد بدت عليه مظاهر الفرحة حينما حقق المنتخب الأردني الأهداف الثلاثة النظيفة في الشباك العُمانية.

الأمير الحسين والأميرة إيمان في أتم استعدادهما لمبارة النشامى اليوم

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قبل المباراة التي انتهت منذ قليل، لم تكن الإستعدادات تكمن لأعضاء الفرقتين المنافستين، بل طال الإستعدادت العائلة المالكة الأردنية، حيث شارك ولي العهد الأمير الحسين مقطع فيديو يحمس متابعيه على تشجيع فريق النشامى.

من خلال قصص حسابه الرسمي على إنستغرام، شارك ولي العهد الأمير الحسين مقطع فيديو جمعه بابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، وهي مرتديه الزي الكروي لفريق النشامى، ويشجعها على التصفيق، قائلاً: "يلا إيمان"، لتبادره المشجعة الصغيرة بالتصفيق بابتسامة طفولية بريئة. وعلق الأمير الحسين على مقطع الفيديو: "إيمان مستعدة لمباراة اليوم".

قد ترغبين في معرفة الأمير الحسين والأميرة إيمان في أتم استعدادهما لمباراة النشامى اليوم.. شاهدوا الفيديو

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