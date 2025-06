طوني عيسى وزوجته أمونة عيد يرزقان بمولودهما الثاني ويطلقان عليه هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 11:59 مساءً - أعلنت أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى أنهما رزقا بمولودهما الثاني، وذلك عبر حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة وتعليقاً رحبت من خلالهما باستقبالهما طفلها الثاني والذي أطلقا عليه اسم إيليا.

أمونة عيد لابنها إيليا: أتمنى أن تمتلئ حياتك بالضحك والحب والنور

من خلال صورة تضمنت رسومات طفولية وكلمة BABY وعبارة "أهلاً بك إلى هذا العالم... الطفل إيليا طوني عيسى"، استقبلت أمونة عيد طفلها إيليا، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حسابي زوجها الفنان طوني عيسى وابنتهما تاليا، بعبارات عاطفية مؤثرة مرحّبة بقدوم ابنها إلى هذا العالم ومتوجهة إليه قائلة: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز إيليا! منذ اللحظة الأولى التي حملتُك فيها بين ذراعيّ، كبر قلبي بشكلٍ لم أتخيله. أنت محبوبٌ للغاية، عزيزٌ عليّ، ومرغوبٌ فيك بشدة. أتمنى أن تمتلئ حياتك بالضحك والحب والنور". ولطوني عيسى وزوجته أمونة عيد طفلة تدعى تاليا وتبلغ من العمر أربع سنوات.

فيديو سابق يكشف نوع الجنين بطريقة مميزة



وكانت نشرت أمونة عيد زوجة الممثل طوني عيسى في وقت سابق فيديو على وقع أغنية I Get To Love You، عبر حسابها على إنستغرام، وشاركته مع حسابي زوجها وابنتهما تاليا كشفت من خلاله عن نوع الجنين بطريقة مميزة بمشاركة مع ابنتها.

إذ تضمن الفيديو الذي نشرته أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى عن حملها بطفلها الثاني، لقطات كشفت عن نوع جنينها حيث يبدأ الفيديو بلقطة لتاليا وهي تضحك سعيدة ببراءة وكأنها تنتظر مفاجأة ما، وهي جالسة وتمسك بيديها طرفي الطاولة التي وضع عليها قالب حلوى على شكل قلب باللون الأبيض كتب عليه Baby 2025 Loading إشارة إلى أنهم ينتظرون طفلاً في العام المقبل 2025. ووضع إلى جانبه، صور الجنين بالموجات فوق الصوتية.

بعدها وضعت تاليا يدها بيد والدتها أمونة عيد التي لم تظهر ملامحها بالفيديو وقامتا معاً بتقطيع قالب الحلوى الذي ما أن تم قطعه حتى ظهر اللون الأزرق بداخله ما يشير إلى أن أمونة عيد حامل بصبي.

وبينما كانت تاليا تأكل قطعة من قالب الحلوى، تظهر على الشاشة جملة It’s a boy (إنه صبي) مع إيموجي قلب باللون الأزرق للدلالة أنه صبي. وعلقت أمونة على الفيديو بأن تاليا ستصبح الأخت الكبرى لشقيقها الذي سيولد في العام 2025 المقبل. وطلبت من متابعيها أن يشاهدوا الفيديو حتى نهايته لمعرفة إن كانت حاملاً بصبي أو بنت. وقالت:" We’ve been hiding a secret ... Thalia is promoted to big sister !!Watch till the end to know if it’s aor a ??! (لقد كنا نخفي سرًا ... تمت ترقية تاليا إلى الأخت الكبرى !! شاهد حتى النهاية لمعرفة ما إذا كان هذاأم ؟؟!)

