الأميرة رجوة تنضم لمشجعي النشامى مع الأميرة إيمان والأميرة سلمى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 11:59 مساءً - في مباراة اتسمت بالحضور الملكي العائلي، خطفت الأميرة رجوة والأميرة إيمان والأميرة سلمى الأضواء بحضورهن مباراة المنتخب الأردني "النشامى"، كنوع من التشجيع وتقديم الدعم المعنوي من العائلة الهاشمية والشعب الأردني للمنتخب الوطني.

الأميرة رجوة تشجع منتخب النشامى

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لم يكن الحضور الملكي لمباراة النشامى ونظيره العُماني مقتصراً على ولي العهد الأمير الحسين وشقيقه الأمير هاشم فحسب، بل كانت الأميرات الثلاثة؛ الأميرة رجوة الحسين، الأميرة إيمان، والأميرة سلمى، يتواجدن لمشاهدة المباراة في ملعب السلطان قابوس الرياضي في مسقط، والتي انتهت بفوز النشامى بـ 3 أهداف نظيفة مقابل المنتخب العُماني.

الملكة رانيا بعد فوز فريق النشامى.. خليتوا العيد عيدين!

تهنئة الملكة رانيا بفوز المنتخب الأردني- الصورة من قصص حسابها على إنستغرام

من خلال خاصية قصص حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركت الملكة رانيا العبدالله فرحتها بفوز المنتخب الأردني، حيث شاركت صورة للمنتخب عبى أرض الملعب، وكتب: "عفية يالنشامى.. خليتوا العيد عيدين"، فهذا الإنتصار جمع الفخر بالإنجاز مع بهجة العيد، وتحولت الأجواء إلى احتفالٍ مضاعف تتناغم فيه مشاعر النصر والسرور.

الأمير الحسين ينضم للمشجعين في المدرجات

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حرص ولي العهد الأمير الحسين على التواجد بين صفوف المشجعين بجانب شقيقه الأمير هاشم، وذلك في ملعب السلطان قابوس الرياضي في مسقط. وقد بدت عليه مظاهر الفرحة حينما حقق المنتخب الأردني الأهداف الثلاثة النظيفة في الشباك العُمانية.

الملك عبدالله الثاني يتابع المبارة عن كثب

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على الرغم من أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن يتواجد خارج البلاد في زيارة لعدة دول، إلا أنه حرص على متابعة مباراة فريق النشامى أمام نظيره العُماني، حيث تابع المباراة في السفارة الأردنية بالعاصمة البريطانية لندن.

الأميرة إيمان بنت الحسين مستعدة لمبارة اليوم

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من خلال قصص حسابه الرسمي على إنستغرام، شارك ولي العهد الأمير الحسين مقطع فيديو جمعه بابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، وهي مرتديه الزي الكروي لفريق الناشمي، ويشجعها على التصفيق، قائلاً: "يلا إيمان"، لتبادره المشجعة الصغيرة بالتصفيق بابتسامة طفولية بريئة. وعلق الأمير الحسين على مقطع الفيديو: "إيمان مستعدة لمباراة اليوم".

قد ترغبين في معرفة الأمير الحسين والأميرة إيمان في أتم استعدادهما لمباراة النشامى اليوم.. شاهدوا الفيديو

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