بعد طرح البوستر الدعائي له.. تفاصيل فيلم آخر رجل في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 11:59 مساءً - خلال الساعات الماضية، تم طرح البوستر الدعائي للفيلم السينمائي الجديد "آخر رجل في العالم"، والذي ظهر فيه أبرز أبطال الفيلم وهم مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنتصار وأيمن منصور.

أيمن منصور يروج لفيلم "آخر رجل في العالم"

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قصة وفريق عمل فيلم "أخر رجل في العالم"

وكان قد روّج الفنانلفيلم "آخر رجل في العالم" عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" من خلال نشر البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه: "اكرمنا يارب، آخر راجل في العالم قريبا في كل سينيمات العالم".وخلال الأيام الماضية، كان قد تم الترويج للفيلم من خلال التكتم على بطل الفيلم كأسلوب جديد في الدعاية للفيلم والذي يُجسد بطولته عدد كبير من الفنانين.وتدور أحداث فيلم "آخر رجل في العالم" في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول تعويذة فرعونية تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبق على وجه الأرض سوى رجل يُدعى "كمال" وهو الشخص الذي قرأ التعويذة ليُصبح هو آخر رجل في العالم وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد بينهم.يُمكنكم قراءة:ويأتي الفيلم من قصة هشام هلال، أحمد رجب، إسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي ويُشارك ببطولة الفيلم بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري.ومن المُقرر أن يتم طرح فيلم "آخر رجل في العالم" في دور العرض السعودية، اعتبارًا من يوم 3 يوليو المُقبل، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما"، حيث سيفتتح مبكرًا موسم الأفلام المصرية لصيف 2025، ومن المُقرر الإعلان عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي المصرية خلال الأيام القليلة المُقبلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».