شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الترويجى لفيلم السلم والتعبان ولعب عيال والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان والذي يطرح بعنوان السلم والتعبان ولعب عيال برومو ترويجي للفيلم ويظهر فيها عمرو يوسف وأسماء جلال وهما ينفصلان عن بعضهما، وذلك تمهيدا لطرح الفيلم.

وفي سياق متصل أكد عمرو يوسف خلال تصريحات له أن فيلم السلم والتعبان 2 ليس جزءًا ثانيًا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم.

الفيلم من إخراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية ومن تأليف احمد حسني، ويشارك في بطولته أيضا كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم ويعد هو التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثية أولاد رزق.

أما فيلم درويش فهو ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي ويجسد يوسف من خلاله دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم.

وأكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام عندما قراه لأول مرة، وقرر تقديمه خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من الشخصيات المتنوعة التي ينتحلها درويش خلال الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ومن إخراج وليد الحلفاوى.