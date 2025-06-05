شكرا لقرائتكم خبر عن هدى سلطان وفريد شوقى.. حب وزواج وتعاون فنى أثمر عن 20 فيلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، الذكرى الـ19 على وفاة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التى قدمت على مدار تاريخها الفنى عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والدرامية والغنائية الناجحة، وتمكنت بصوتها العذب وأدائها السلس من خطف قلوب محبيها.

وكان من بين أهم محطات هدى سلطان علاقتها بالفنان الكبير الراحل فريد شوقى، إذ شكلا معا ثنائيا بارزا سواء من خلال الحب والزواج لأكثر من 15 عاما أو من خلال السينما، والأعمال التى جمعتهما.

بدأت قصة تعارفهما أثناء تصوير فيلم "حكم القوي" عام 1951، حيث نشأت بينهما علاقة صداقة تطورت سريعًا إلى حب، وتُوّجت بالزواج بعد انتهاء التصوير مباشرة، لينطلقا بعده بسلسلة من الأعمال المشتركة التي تجاوزت 20 فيلمًا، منها: جعلوني مجرمًا، رُصيف نمرة 5، الأسطى حسن، حميدو، النمرود، سوق السلاح، وغيرها من الأعمال والأدوار التي امتاز بها كليهما.

استمر زواجهما حتى عام 1969 وأنجبا ابنتين: ناهد ومها، خلال هذه الفترة، لم يقتصر تعاونهما على التمثيل فقط، بل أسسا شركة إنتاج فنية، ما أتاح لهما تقديم أعمال تعكس رؤيتهما الفنية المشتركة، لكنهما انفصلا في النهاية.

يذكر أن هدى سلطان تزوجت 5 مرات، المرة الأولى من محمد نجيب قبل حضورها إلى القاهرة وأنجبت منه ابنتها الكبرى "نبيلة" وانفصلا بسبب الغيرة والشهرة، ثم تزوجت من المنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى ”إلا أن هذا الزواج انتهى بالطلاق أيضاً، كما تزوجت بعد ذلك من الفنان فؤاد الأطرش ومن بعده الفنان "فريد شوقى"، ثم تزوجت بعده من المخرج المسرحى حسن عبد السلام.

قدمت هدى سلطان العديد من الأدوار فى الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالى الحلمية" و"رد قلبي" و"زى القمر" و"للثروة حسابات أخرى" و"على الزيبق"، وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش".