شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من حفلى كارول سماحة فى أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

"ليلتين من الموسيقى والسحر.. استمديت منكن القوة والطاقة لإنطلاقة جديدة كلها أمل" هكذا علقت النجمة اللبنانية كارول سماحة على حفلتَين استثنائيتَين قدمتهما فى أمستردام، ضمن فعاليات Souk Amsterdam Arabic Festival، على مسرح Het Concertgebouw العريق، وجاء التوزيع الأوركسترالي لأليكسندر ميساكيان وقائد الأوركسترا باسم عقيقي.

وقد شهد الحفلان حضورًا كامل العدد، حيث رُفعت لافتة "SOLD OUT" قبل أسبوع من موعدهما، ما يعكس الشعبية الواسعة التي تتمتع بها كارول بين الجاليات العربية والأوروبية، هذا النجاح الكبير لاقى اهتمامًا وتغطية لافتة من قبل وسائل إعلامية غربية وأجنبية، أبرزت فيه تفوّق الأداء وخصوصية التجربة الفنية.

تقدير الجمهور كان لافتًا، خصوصًا لما فعلته كارول من إصرار على الوقوف على المسرح والغناء في هذه المرحلة الدقيقة من حياتها، ما زاد من التأثر والتفاعل العاطفي معها، حيث حيّاها الحضور بحرارة على استمرارها وإبداعها.

البرنامج الغنائي تميّز بتوزيعٍ أوركستراليّ راقٍ أضفى عمقًا موسيقيًا على كل مقطوعة، وبرز الانسجام الكبير بين صوت كارول الأوبرالي وإحساسها العالي، وبين عزف الأوركسترا الهولندية، ما جعل العرض مزيجًا استثنائيًا بين الشرق والغرب.



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام



كارول سماحة في امستردام