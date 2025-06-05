شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد هالى بيرى بعد طلب حبيبها فان هانت الزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتج الأغانى فان هانت، حبيب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار هالي بيري، البالغة من العمر 58 عامًا، منذ خمس سنوات، لموقع Today.com أنه قد تقدم بالفعل بطلب الزواج منها.

وصرح للموقع بعد أول مقابلة مشتركة له مع بيري في حلقة 4 يونيو من برنامج Today with Jenna & Friends: "لقد تقدمت بطلب الزواج، وما زال الأمر معلقًا كما ترون، ربما يمكنكم تشجيعها".

وأما عن سبب عدم موافقة بيري حتى الآن، فقد أشارت إلى أن زواجيهما السابقين أثّرا عليها.

وقالت بيري: "حسنًا، لقد تزوجت ثلاث مرات، وتزوج فان مرة واحدة، لذا لا، لا نشعر بأننا مضطران للزواج لإثبات حبنا بأي شكل من الأشكال".

كانت بيري متزوجة سابقًا من أوليفييه مارتينيز قبل انفصالهما عام 2015، وقبل علاقتها بمارتينيز، البالغ من العمر 57 عامًا، كانت متزوجة من لاعب البيسبول السابق ديفيد جاستس والمغني والممثل إريك بينيه.

ومع ذلك ورغم ترددها الحالي، تُخطط بيري للزواج من هانت يومًا ما.

وأضافت بيري: "أعتقد أننا سنتزوج لمجرد أن هذا هو الشخص الذي كان يجب أن أتزوجه من بين كل من تزوجتهم، وأشعر أنه يجب علينا الزواج، ولكن ليس لأننا نشعر بأننا مضطرون لذلك، أعتقد أنه شيء نرغب بفعله لمجرد أننا نريد هذا الشعور".