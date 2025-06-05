شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمدى يكشف تفاصيل تعاونه الأول مع آمال ماهر فى أغنية لو لينا عمر والان مع تفاصيل الخبر

تتعاون النجمة آمال ماهر فى أغنية جديدة تحمل اسم لو لينا عمر مع الشاعر نادر عبد الله والملحن محمدى والموزع مادى، ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل عددا من المفاجآت.

تعد الأغنية التعاون الأول بين آمال ماهر والملحن محمدى، ومن المقرر أن تحمل طابعًا دراميًا مميزًا، ويشكل مفاجأة لجمهورها كما أعلن محمدى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365.

وقال محمدى الأغنية الجديدة تحمل اسم لو لينا عمر، وتأتي ضمن استعدادات آمال ماهر للعودة القوية إلى الساحة الغنائية بألبوم مميز، وتُعد أولى ثمار التعاون بينى وبينها، وستتضمن عددًا من المفاجآت الفنية، سواء على مستوى الألحان والكلمات والتوزيع الموسيقي، ما يزيد من حالة الترقب حول هذا الإصدار.

وتأتي الأغنية بعد تعاون الملحن محمدي مع كبار النجوم منهم عمرو دياب حيث تعاون معه في أغنية أول يوم في البعد، كما حقق نجاحا كبيرا مع تامر عاشور بأغنية ياه، كما تعاون مع عدد من المطربين منهم رامي جمال وغيرهم.

وفى سياق متصل، يواصل محمدى سلسلة تعاونات الفنية، حيث يشارك في ألبوم الفنان حمزة نمرة المرتقب، من خلال أغنية جديدة من ألحانه، وكلمات محمود عبد الله، بينما لا يزال اختيار الموزع الموسيقي قيد الحسم، وقد عبّر محمدي عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "حمزة نمرة فنان كبير ومحترم، وعلى المستوى الشخصي هو من أطيب الناس اللي اشتغلت معاهم، وإن شاء الله هذا مش هيكون آخر تعاون بينّا".

كما يجدد محمدي تعاونه مع النجم محمد حماقي من خلال أغنية جديدة من كلماته وألحانه، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أغنية "بعدنا ليه"، والتي تجاوزت 54 مليون مشاهدة، ومن المنتظر تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على اسم الموزع الموسيقي، ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من النجاحات التي جمعت بين محمدي وحماقي وحققت صدى جماهيريًا واسعًا.