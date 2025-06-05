شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ13 من مهرجان الداخلة 14 يونيو بتكريم السينما الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم جمعية التنشيط الثقافى والفنى بالأقاليم الجنوبية فعاليات الدورة 13 من المهرجان الدولى للفيلم بالداخلة خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما.

ويكرم المهرجان المخرج لادج لي، والمخرجة مريم توزاني، والفنانة لطيفة أحرار، فيما سيتم تخصيص فقرة خاصة لتكريم السينما الفرنسية.

ويتميز برنامج الدورة الثالثة عشر من المهرجان بمشاركة 18 فيلما سينمائيا طويلا وقصيرا في المسابقات الرسمية والتي تمثل دول بنين، والسنغال، والكاميرون، والرأس الأخضر، وبوركينا فاسو، والكونغو، والكاميرون، وتشاد، وفرنسا، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، وفلسطين، وتونس، والمغرب البلد المنظم.

وأسندت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل للمخرج البوركينابي داني كوياتي، وعضوية المخرجة السعودية ريم البيات، والممثلة المغربية نادية كوندا، والمخرج الفرنسي جايل موريل، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

فيما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الناقد السينمائي المصري أحمد شوقي، وعضوية كل من الفنانة المغربية سحر صديقي، والممثلة الإيفوارية لورين كوفي.

وتستقبل منصة "الداخلة - بروجيكت" 10 مشاريع أفلام لمخرجين ناشئين من المغرب وأفريقيا والشرق الأوسط. وتضم لجنة تحكيم هذه المنصة كل من المنتجة درة بشوشة من تونس، والمنتجة جانا وهبه من لبنان، والسيناريست كيسن تال من موريتانيا، والمنتجة لمياء الشرايبي من المغرب. وتهدف هذه المنصة إلى خلق مساحة للقاءات والتدريب والترويج، وتقديم الدعم المادي لهذه المشاريع.