شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة اليوم على watch it تزامنا مع وقفة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الإلكترونية إتاحة وعرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة اليوم الخميس عبر المنصة، تزامنا مع وقفة عيد الأضحى.

وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

واجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.