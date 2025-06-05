شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تامر حسنى ريستارت يحصد 2 مليون و56 ألف جنيه أمس الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى إيرادات أمس الأربعاء بلغت 2 مليون و56 ألف جنيه أمس الأربعاء.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان معا بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر" وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.