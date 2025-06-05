شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تيميمون الدولى للفيلم القصير يروج لدورته الأولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان تيميمون الدولى للفيلم القصير فى الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر 2025 فى قلب الصحراء الجزائرية، ويُخصص هذا المهرجان للفيلم القصير وللإبداع الأفريقى، حيث روح المهرجان للدورة الأولى من خلال فيديو قصير.

وتستعد مدينة تيميمون لاحتضان الدورة الأولى من المهرجان الدولى للفيلم القصير، في خطوة تُكرّس حضورها كمحطة جديدة على خارطة السينما الجزائرية والأفريقية.

تسعى الدورة الأولى إلى تسليط الضوء على الإبداع المحلي والدولي، من خلال توجُه المسابقة الرسمية للأفلام الأفريقية من داخل القارة أو أبنائها في المهجر، إلى جانب عروض بانورامية وورشات تكوينية ولقاءات مهنية.