شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة وحنان ترك تدعمان أحمد سعد أثناء تعلم القرآن بالحرم النبوى والان مع تفاصيل الخبر

نشر النجم أحمد سعد من خلال حسابه بموقع إنستجرام فيديو له وهو يتعلم قراءة القرآن، وكتب معلقا على الفيديو "كل التعليم فى حتة - وتعليم القرآن فى حتة لوحده ويا سلام لما يكون فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم".

وفور نشره الفيديو علقت حنان ترك وكتبت اللهم بارك ما شاء الله… ‏اللهم ارزقنا علما نافعا ‏ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين، فيما كتبت حلا شيحة "الله" كنوع من التشجيع للفنان أحمد سعد.



حلا وحنان

وفي سياق متصل نشر المطرب أحمد سعد عدة صور له من داخل المسجد النبوي وعلق عليها بكتابة: "الحبيب صلي الله عليه وسلم، لما يجمع الأحباب، استعدادًا إلى الحج".وقد ظهر في الصورة مع أحمد سعد الشيخ خالد الجندي، والشيخ رمضان عبد الرازق ودكتور سعد الدين الهلالي.

أحمد سعد يزيل التاتو ويصفها بأفضل قراراته.. ويحيي حفلات ناجحة في أستراليا

كان المطرب أحمد سعد حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره بتجربته الجديدة في إزالة التاتو من جسده، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يزيل التاتو عن طريق أحد الأجهزة، وكتب قائلاً: "ابتديت رحلة إزالة التاتو وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها".

وسبق وأعرب أحمد سعد عن سعادته بعد نجاح الحفلات التي أحياها في أستراليا، وعلق على صفحة "فيس بوك" قائلا: "أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيّ، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة، فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي".

وأضاف: "ربنا يديم عليكم الفرح ويسعدكم زي ما أسعدتوني، الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري… لكن في تاريخ حفلات أستراليا".

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، وأشعل المسرح بأغاني مثل، اختياراتي مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا، وغيرها من الأغاني.