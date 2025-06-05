شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلا غنائيا ثالث أيام العيد فور عودته من الحج والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم أحمد سعد من خلال خاصية استورى بموقع إنستجرام عن إحيائه حفلا غنائيا يوم 8 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى وذلك فور عودته من الحج.



أحمد سعد من المسجد النبوي



أحمد سعد من المسجد النبوي



أحمد سعد من المسجد النبوي

وفي سياق متصل نشر المطرب أحمد سعد عدة صور له من داخل المسجد النبوي وعلق عليها بكتابة: "الحبيب صلي الله عليه وسلم، لما يجمع الأحباب، استعدادًا إلى الحج".

وقد ظهر في الصورة مع أحمد سعد الشيخ خالد الجندي، والشيخ رمضان عبد الرازق ودكتور سعد الدين الهلالي.

وكان دخل النجم أحمد سعد، فى وصلة هزار مع النجم تامر حسنى، على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم ريستارت، كما غنى أغنيته "إيه اليوم الحلو ده" وظل جميع الحضور يصفق له، وهو فيلم العيد الذي ينافس به تامر حسني في الموسم.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.