رومانسية عمرو يوسف وأسماء جلال بفيلم السلم والثعبان – لعب عيال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 07:23 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "السلم والثعبان" البرومو التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم المنتظر إطلاقه في دور العرض قريباً، حيث تضمن البرومو الذي لم تتخط مدته 30 ثانية مجموعة من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين بطلي العمل عمرو يوسف وأسماء جلال، حيث يتناول العمل قصة حب جديدة مختلفة عن تلك التي دارت حولها الجزء الأول.

"السلم والثعبان - لعب عيال" الاسم النهائي

واستقر المخرج طارق العريان والقائمون على الفيلم على تغيير الاسم ليكون "السلم والثعبان – لعب عيال" بدلاً من "أحمد وملك" وهو الاسم الذي انطلق به الفيلم، وجاء ذلك بعدما كشف طارق العريان مؤخراً أنه كان ينوي تقديم فيلم جديد بعنوان لعب عيال بطولة كريم عبد العزيز ومنى زكي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية ولكن المشروع توقف فقرر تقديم الفكرة في "السلم والثعبان 2".

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فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" بطولة: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز وآية سليم وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، ومن جانبه وضع طارق العريان خطة للانتهاء من الفيلم منتصف شهر يوليو، من أجل طرحه في دُور العرض قبل نهاية العام الجاري.

مؤلف السلم والثعبان يكشف تفاصيل الجزء الثاني

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ "الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

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فيلم "السلم والثعبان" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.

ودارت أحداث فيلم "السلم والثعبان" في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً وفشل في أن يصبح أباً جيداً لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته، حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.

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