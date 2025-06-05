بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها بهذه الكلمات المؤثرة

بشرى تتذكر والدها الراحل

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مسلسل "سيد الناس" آخر أعمال بشرى

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 07:23 مساءً - أحيت الفنانةذكرى وفاة والدها التي تحلّ اليوم الخميس 5 يونيو، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2006 معبرة عن افتقادها له رغم مرور 19 عاماً على رحيله، وطالبت جمهورها ومتابعيها علىبالدعاء له.وشاركتصورتين لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وعلقت قائلة: "ذكرى أبي المحارب والملهم والإنسان النبيل، أحمد عبدالله رزة 2006- 2025، الوقت يمر وأنت تظل، في ليلة ظلماء يفتقد فيها البدر مصباح الغلابة".يمكنكِ قراءة.. أحمد السقا وريهام حجاج الأبرز.. نجوم ومشاهير يؤدون فريضة الحجيذكر أن بشرى شاركت مؤخراً في لجنة تحكيمبدورته الـ47، التي أقيمت خلال شهر إبريل الماضي، وعبّرت عن تشرُّفها بهذا الاختيار، من خلال منشور على حسابها بموقع "إنستغرام"، قالت فيه: "أتشرّف بمشاركتي وتمثيل بلدي مصر كعضو لجنة تحكيم في أحد أقدم المهرجانات الدولية في روسيا، في دورته رقم 47 مع نخبة من السينمائيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم".يُذكر أنتواجدت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ""، بطولة، وجسّدت خلال أحداث العمل شخصية "سارة" زوجة شقيق عمرو سعد، والذي جسّد دوره أحمد فهيم، الذي تزوجها في لندن وأنجبا ابناً وبنتاً. وبعد عودتها معه إلى مصر، تكتشف العديد من الأسرار التي أخفاها عنها طوال 20 سنة، وتكون مضطرة للبقاء معه بسبب أبنائهما.إقرأ] أيضاً.. عيد الأضحى 2025: عرض أول لـ 4 أفلام من السينما للمنصات أبرزها سيكو سيكومسلسل "" جاء من بطولة:، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».