آمال ماهر تعود بأغنية درامية بعنوان "لو لينا عمر"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر عن تعاونها الأول مع الملحن محمدي في عمل غنائي جديد بعنوان "لو لينا عمر"، وهو التعاون الذي يُنتظر أن يُشكّل مفاجأة درامية لجمهورها، ويُمهّد لعودتها المنتظرة إلى الساحة الغنائية.



الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان محمدي، وتوزيع مادي، وتحمل طابعًا وجدانيًا يمزج بين الإحساس الدرامي والأصالة الشرقية، وهي أولى أغاني ألبوم آمال ماهر الجديد الذي يُنتظر أن يُعيدها بقوة إلى المشهد الفني بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة ستتضمن مفاجآت على مستوى الكلمة والتوزيع، وتُعد خطوة مهمّة في مسيرة محمدي، الذي تعاون سابقًا مع نجوم كبار أبرزهم عمرو دياب في "أول يوم في البعد"، وتامر عاشور في "ياه"، كما شارك في ألبومات رامي جمال ومحمد حماقي، وآخرها تعاونه المتجدد مع حماقي في عمل جديد قيد التنفيذ.

كما يستعد محمدي لتقديم لحن خاص في ألبوم الفنان حمزة نمرة، مؤكدًا أن العمل مع نمرة "تجربة راقية وإنسانية"، في تعاون قد يحمل طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة، من المتوقع أن تُطرح "لو لينا عمر" خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد انتهاء جميع مراحل الإنتاج.

