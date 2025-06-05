ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مروى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهلاً بالعيد" ، في عمل غنائي يحتفي بأجواء العيد من منظور طفولي حالم، مستعيدًا بساطة و بهجة الأغاني الاستعراضية في الزمن الجميل.
الأغنية من كلمات شريف طاهر، ألحان مجدي أبو عوف، توزيع موسيقي مصطفى أبو ريا، و الكليب من إخراج أحمد خليل.
الكليب تم تصويره بـ إستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والديكور، بلمسات لونية مرحة و ديكورات أقرب إلى عالم الطفولة، في محاولة لإحياء تقاليد الأغنية الاحتفالية التي باتت نادرة في المشهد الغنائي المعاصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مروى تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها بـ طرحها أغنية "أهلاً بالعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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