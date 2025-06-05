مروى تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها بـ طرحها أغنية "أهلاً بالعيد"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مروى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهلاً بالعيد" ، في عمل غنائي يحتفي بأجواء العيد من منظور طفولي حالم، مستعيدًا بساطة و بهجة الأغاني الاستعراضية في الزمن الجميل.



الأغنية من كلمات شريف طاهر، ألحان مجدي أبو عوف، توزيع موسيقي مصطفى أبو ريا، و الكليب من إخراج أحمد خليل.

الكليب تم تصويره بـ إستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والديكور، بلمسات لونية مرحة و ديكورات أقرب إلى عالم الطفولة، في محاولة لإحياء تقاليد الأغنية الاحتفالية التي باتت نادرة في المشهد الغنائي المعاصر.